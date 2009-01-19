Nehirleri kirleten kimyasallar kısırlık nedeni

Bilim insanları, nehirlerde, erkeklik hormonu testesteronun çalışmasını engelleyerek sperm sayısını azaltan ve kısırlığa yol açan bir grup kimyasal buldu.



New Scientist dergisinin internet sitesindeki habere göre, İngiltere'deki nehirlerde yapılan incelemede, bu antiandrojenlerin erkek balıkların dişileşmesine yol açtığı belirlendi.



Söz konusu antiandrojenlerin kaynağı henüz bilinmese de, bilim insanları bunların sanayi atıkları, ilaçlar ve tarım ilaçlarından kaynaklandığını tahmin ediyor.



Şimdiye kadar, kadınlık hormonu östrojenin etkisini gösteren başka bir kimyasallar sınıfının balıklarda cinsiyet değişimine yol açtığı düşünülüyordu.



Bu son araştırmayla bilim adamları, antiandrojenlerle hermafrodit (hem dişi, hem erkek cinsiyet organları bulunan canlı) balıklar arasında böyle bir bağlantı buldu. Yeni araştırmada, bu değişimin farklı kirleticiler arasındaki karmaşık bir etkileşimin sonucu olabileceği belirtildi.



Exeter ve Reading üniversiteleriyle Ekoloji ve Hidroloji Merkezinin araştırmasını kaleme alan Dr. Susan Jobling, "Balıklar üzerindeki çalışmamızda yeni bir grup kimyasal keşfettik, ancak bunların ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Sadece bunların testesteron engelleyici güçlerini ölçebiliyoruz" dedi.



Dr. Jobling, yaygın kullanılan ilaçlar ve böcek zehirlerinde antiandrojenik etkisi olan çeşitli kimyasalların bulunduğunu hatırlattı.



Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanan araştırmada, kanalizasyonun nehirlere aktığı 30 kadar bölgedeki nehir suyu analiz edildi ve bin 500 kadar balık üzerinde inceleme yapıldı. Bilim adamları, bu kimyasalların insan vücudundan çıkan dışkıların kanalizasyon, oradan da nehirlere karışmasını ihtimallerden biri olarak değerlendiriyor.



Bilim insanları, balıklarda cinsiyet değişiminin farkına ilk kez 20 yıl önce varmışlardı. Aynı dönemde yaklaşık 30 yıldır insanlarda sperm sayısının düşmekte olduğu belirlenmişti.



İnsanların da ilaçlarda veya gıdalardaki böcek ilaçlarında bulunan antiandrojenlere maruz kalabileceği belirtiliyor.



(AA)

