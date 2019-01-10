T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nehirden çıkarıp, yaşatmak için çabaladılar

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da, Yeşilırmak Nehri’ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö

10 Ocak 2019 19:37

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da, Yeşilırmak Nehri’ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö. (67) polis tarafından kıyıya çekilip, kalp masajı yapıldı. Mehmet Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay, öğle saatlerinde İstasyon Köprüsü’nde meydana geldi. Mehmet Ö., köprüden kendini Yeşilırmak Nehri\'ne bıraktı. Su yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö.\'yü gören polisler harekete geçti. Ekipler, kıyıya yakın sürüklenen Mehmet Ö\'yü çekerek nehirden çıkardı. Polisler, Mehmet Ö:\'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yola çıkardığı Mehmet Ö.\'yü ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Mehmet Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYADHA AMASYAda Yeşilırmak NehrineMehmetKöprüsündeNehriSuEkiplerPolisler MehmetAFADEkiplerhalatMehmet ÖAmasyaSabuncuoğluEğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24