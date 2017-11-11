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Nehirde sıkışan balıkların avlanmasına polis engeli

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'daki Seyhan Nehri'nde su düzeyi azalınca balıklar savaklarda sıkıştı

11 Kasım 2017 13:15

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'daki Seyhan Nehri\'nde su düzeyi azalınca balıklar savaklarda sıkıştı. Ağ ve oltalarla su kıyısına gelip, balıkları avlamak isteyenleri polis engelledi.
Merkez Seyhan ve Yüreğir İlçelerini ayıran Seyhan Nehri\'nde sulama amacıyla su düzeyi azaltılınca, binlerce balık nehir üzerine kurulu regülatör köprünün savak kapaklarında sıkıştı. Sazan ve tatlı su levreği türü balıklar oksijen yetersizliğinden ölmeye başladı. Binlerce balığın debisi düşen suda sıkıştığını görenler, nehir kıyısına ağ ve oltalarıyla geldi. Bunun üzerine polis, vatandaşları engellemek için köprü üzerinde önlem alıp toplananları uzaklaştırdı.
BALIKLAR İÇİN ZURNA ÇALDI
Bu sırada, yoldan geçen bir kişi balıklar ölmesin diyerek, zurna çaldı. Zurna çalıp balıklara şarkı söyleyen bu kişi \"Uyansınlar, ayıksınlar, ölmesinler\" dedi. Daha sonra yetkililer, baraj kapaklarından bir miktar su bırakarak balıkların rahat hareket etmesini sağladı.

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