Nehir su seviyesi düştü, akaryakıt krizi başladı

Gonca YAĞCI, (DHA) - Avrupa’da özellikle petrol ve mazot ürünlerinin taşımacılığında kullanılan Ren Nehri’ndeki su seviyesinin azalması başta Hollanda ve Almanya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde akarkayıt yetersizliği sorunu yaşatıyor.

Hollanda’da Ren Nehri üzerindeki ulaşım kısıtlamaları nedeniyle ülkedeki benzin istasyonlarına akaryakıt gönderilemiyor. Royal Dutch Shell şirketi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ren Nehri’ndeki düşük su seviyesinin taşımacılığı engellemesi nedeniyle Rheinland’daki rafine tesisindeki üretimini durdurmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptıkları duyuruda, şirket, Hollanda’daki bazı insansız petrol istasyonlarına akaryakıt tedarik edemediklerini duyurdu.

Almanya’daki petrol istasyonları da benzer tedarik sorunları yaşıyor. Ren Nehri, İsviçre’nin kuzey batısından Hollanda’ya kadar uzanan güzergahta, Avrupa’daki akaryakıt ürünlerinin ulaşımı için hayati önem taşıyor. Akaryakıt yetersizliği nedeniyle İsviçre stoktaki ürünlerini acil olarak piyasaya sunduğunu açıkladı. Yaşanan sıkıntı nedeniyle dizelin varil fiyatı geçtiğimiz hafta 15.96 dolardan işlem görerek son altı yıldaki en yüksek fiyatına yükseldi.



Bu arada Fransa\'da akaryakıt zamlarına dair düzenlenen protestolar da sürüyor.