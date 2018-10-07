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Nehir kıyısındaki bankta otururken burnundan vuruldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber (21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi tarafından burnundan vuruldu

07 Ekim 2018 21:08

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber (21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi tarafından burnundan vuruldu.
Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısındaki banka oturdu. Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atılabilen tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi, Berber\'i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber\'i gören arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berber\'i, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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