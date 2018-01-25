Nehir kenarında mahsur kalan koyunlar ve çoban kurtarıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de sular yükselince nehir kenarında mahsur kalan 400 koyun ve çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Değirmenocağı Mahallesi\'nde M.K.\'ye (47) ait 400 koyun, Ceyhan Nehri\'ndeki su düzeyi aşırı yağış ardından yükselince mahsur kaldı. Çaresiz kalan çoban M.K., AFAD ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Sevk edilen AFAD İl Müdürü Serhat Bulur\'un girişimiyle nehir kenarında mahsur kalan hayvanların tahliyesi için, Cevdetiye Regülatörü ve Aslantaş Barajı\'ndan su akımı durduruldu. Su seviyesi düşünce M.K. ile birlikte koyun sürüsü kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan çoban yetkililere teşekkür etti.



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