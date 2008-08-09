Nehalem’in resmi adı belli oldu: Core i7

Nehalem artık Core i7. Intel’in sonbahar aylarında piyasada olacak yeni nesil işlemcisi Core i7 adıyla bilinecek. Firma, başarılı “Core” ismini yeni seride de devam ettirirken yeni üyenin Core 2 ailesinden farklı olduğunu “i7” eklentisiyle vurguluyor.



2 ila 8 çekirdeğe sahip olacak Core i7, 1333MHz’ye kadar 3 kanallı DDR3 bellek mimarisi, SSE4.2 komut seti ve Quick Path Interconnect adlı yeni veriyoluna desteğiyle dikkat çekiyor. İlk uygulaması Bloomfield kod adlı 4 çekirdekli bir çip olacak olan Core i7, 45nm üretim teknolojisiyle 731 milyon transistore sahip.

