T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Nehalem’in resmi adı belli oldu: Core i7

Intel’in yeni nesil işlemcisi Nehalem, resmi olarak Core i7 adıyla bilinecek.

09 Ağustos 2008 03:00

Nehalem artık Core i7. Intel’in sonbahar aylarında piyasada olacak yeni nesil işlemcisi Core i7 adıyla bilinecek. Firma, başarılı “Core” ismini yeni seride de devam ettirirken yeni üyenin Core 2 ailesinden farklı olduğunu “i7” eklentisiyle vurguluyor.

2 ila 8 çekirdeğe sahip olacak Core i7, 1333MHz’ye kadar 3 kanallı DDR3 bellek mimarisi, SSE4.2 komut seti ve Quick Path Interconnect adlı yeni veriyoluna desteğiyle dikkat çekiyor. İlk uygulaması Bloomfield kod adlı 4 çekirdekli bir çip olacak olan Core i7, 45nm üretim teknolojisiyle 731 milyon transistore sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24