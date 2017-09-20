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Spor

Negredo'dan 'gol' açıklaması

İspanyol golcü, henüz siyah-beyazlı formayla 166 dakika sahada kaldı

20 Eylül 2017 13:12

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın forveti Alvaro Negredo, şanssız bir dönemde olduğunu ve ‘golü özlediğini’ söyledi. 

Takımının Konyaspor’u ağırladığı maçta oyuna sonradan dahil olan ve gol atamayan İspanyol golcü, kendisinin gol atmasından ziyade takımın 3 puan almasının önemli olduğunun altını çizdi.

Negredo, Konyaspor mücadelesi sonunda şöyle konuştu:

“Beşiktaş’ın başarısı için buradayım. İşim gol atmak. Ancak bazen böyle şanssız dönemler oluyor. Takımın kazanması yeter. Kimin gol attığı önemli değil. Şu an Cenk ve diğerleri atıyor. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapıyorum.”

32 yaşındaki İspanyol golcü, Beşiktaş’a imza atmadan önce siyah-beyazlı forma altında bu sezon 35 gol atacağına dair söz vermiş ve kağıt imzalamıştı. Bunun yanı sıra Negredo, siyah-beyazlı formayla henüz 7 maçta 166 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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