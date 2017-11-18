Negredo'dan alan kaçırıyor!..

İstanbul (DHA) Beşiktaş\'ın Akhisar ile oynadığı maçta kazanılan penaltıyı kullanmak için Negredo\'nun yerine geçen ve vuruşu gole çeviremeyen Quaresma, takımının 2 puan kaybetmesine neden oldu.

Beşiktaş\'ın bu sezon Karabükspor\'la deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta da Oğuzhan penaltı kaçırmıştı.

Quaresma\'nın yaptığı gibi Oğuzhan da atışı kullanmak isteyen Negredo\'nun elinden topu almış ve atışı kendisi kullanmıştı.

QUARESMA İÇİN ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

Hemen hemen her duran topun başına gelen ve atışları kullanmak isteyen Portekizli futbolcu, Karabükspor maçında da topu atışı kullanmaya hazırlanan Negredo\'dan aldı. Yaptığı zayıf vuruşu da kaleci kurtardı.

Siyah - beyazlı futbolcuların Quaresma\'daki bu isteği hırsa bağlarken, \"Çok iyi adam geçiyor, orta yapıyor, gollük paslar atıyor. Ancak şu duran toplardan O\'nu kırmadan vazgeçirmeliyiz\" dedikleri ve Portekizli futbolcuyu konuşarak ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in de Quaresma ile gerekirse bir görüşme yaparak frikik ve penaltılardan uzak durmasını isteyeceği belirtildi.

GÜNEŞ OYUNCULARINA TEŞEKKÜR ETTİ VE \"TARİHİ PORTO MAÇINI DÜŞÜNÜN\" DEDİ

Beşiktaş\'ın Akhisar ile sahasında golsüz berabere kalmasına rağmen oyundan memnun olan teknik direktör Şenol Güneş, maçtan sonra futbolcularına teşekkür etti.

Güneş, \"Çok iyi oynadınız,. mücadele ettiniz. Biz oynamak isteyen taraftık ve bunu fazlasıyla gösterdik. Karşımızda ise oynamak istemeyen ve oynatmamaya çalışan bir takım vardı. Şans biraz yanımızda olsaydı rahatlıkla kazanabilirdik. Ama futbolda böyle şeyler de var. Şimdi bu maçı unutun ve Porto maçını düşünün. Çünkü Porto karşılaşması tarihe geçecek bir maç\" dedi.

PEPE OYNUYOR

Beşiktaş\'ta Akhisar maçında forma giyemeyen Pepe\'nin Porto karşısında takımındaki yerini alabileceği belirtildi.

Portekiz Milli Takımı\'nın ABD maçında sakatlanan Pepe\'nin sakatlığının geçtiği, ancak teknik direktör Şenol Güneş\'in Porto maçını düşünerek bu futbolcuya Akhisar karşılaşmasında yer vermediği belirtildi.

