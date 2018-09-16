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Spor

Negredo İstanbul'dan ayrılıyor!

Fikret Orman: Negredo'nun gidişiyle ilgili bilgim yok

16 Eylül 2018 19:13

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul'dan Dubai'ye gidiyor.

Beşiktaş'ın Valencia'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olması bekleniyor. 

Fikret Orman: Benim bu konuda bir bilgim yok

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Negredo'nun Dubai'ye gitmek için havalanında olduğu dakikalarda yaptığı basın toplantısında, İspanyol golcünün Dubai'ye gidişiyle ilgili olarak, "Alvaro Negredo tatil diye gitmiş olabilir. Benim bu konuda bir bilgim yok. Eğer giderken taraftara teşekkür ettiyse o da bize bonservis getirsin biz de teşekkür edelim. Bize teklif gelmedi" açıklamasını yaptı. (DHA)

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