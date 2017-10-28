Negredo golle tanıştı; Beşiktaş 3 puanı hatırladı!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren goller 8. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Alvaro Negredo'dan geldi.

Alanyaspor'un tek golünü 26. dakikada Weliton uzak mesafeden yaptığı nefis vuruşla kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Beşiktaş 3'üncü sıraya yerleşirken; 11 puanı bulunan Alanyaspor 11'inci sırada kaldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

'2 Maçın ilk şutu Alanyasporlu Junior Fernandes'ten geldi. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası çizgisine yakın noktadan yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

'3 Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Quaresma, Talisca'ya pasını aktardı. Markaj altında olan Brezilyalı, etkili bir vuruş yapamadı.

'6 Vagner Love'ın ince pasında Emre Akbaba topa çok güzel koşu yaptı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı. İki takım da hücumu düşünerek oynuyor.

'7 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta Talisca, önceki maçlardan farklı olarak bugün daha 'gezgin' bir pozisyonda oynuyor. Brezilyalı oyuncu kanatlara da sık sık koşu yapıyor.

'8 Gol! Oğuzhan'ın müthiş pasında kaleciyi geçen Cenk Tosun ağları havalandırdı: 0-1.

'14 Editörün yorumu: Beşiktaş orta alanda çok rahat pas yapıyor. Alanyaspor iyice geriye çekilirken, siyah-beyazlı ekip de topu dolaştırarak açık arıyor.

'16 Efecan seri bir driblingle Beşiktaş kalesine çaprazdan sokuldu. Pasında isabet bulamadı, korner. Ev sahibi Alanyaspor, köşe vuruşunda oldukça etkili bir pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi.

'21 Quaresma'nın kendi kalesine doğru kısa pasında kaleci Fabri son anda müdahale ederek topun taca uzaklaştırdı. Pres yapan Vagner Love, topu kapması halinde boş kaleyle karşı karşıya kalacaktı.

'23 Dakika itibarıyla Beşiktaş'ın ev sahibi Alanyaspor karşısında yüzde 67'ye yüzde 33 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

'25 Quaresma'nın kaleye doğru pas atarken yaptığı hataya benzeri bir hatayı bu kez Ryan Babel yaptı. Fabri'nin yetişemediği top kornere gitti.

'26 Gol! Welinton, korner sonrasında gelişen pozisyonda uzak mesafeden mükemmel bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

'30 Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmakta güçlük çektiği topa Talisca çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

'32 Emre Akbaba'nın ceza sahası yayında köşeye yerden sert vurduğu topta Fabri müthiş bir kurtarışla golü engelledi; korner.

'37 Gökhan Gönül'ün sağ kanattan bindirip çizgiye paralel noktadan vurduğu top taç çizgisine yakın noktaya gitti. Babel'de kalan topta atak devam etti ancak siyah-beyazlılar etkili bir hücum yaratamadı.

'41 Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde verdiği pasta Efecan kaleyi yokladı. Efecan'ın yakın mesafeden sert şutuna Fabri izin vermedi.

Pozisyonun ardından gelişen Beşiktaş kontrasında Quaresma ceza sahasında yerde kaldı, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarı, Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

'48 Alanyaspor, Vagner Love'ın öncülük ettiği hızlı bir hücum şansı yakaladı. Brezilyalı futbolcunun hızlı aktardığı pasta Fabri topun sahibi oldu.

'52 Babel sol kanattan oldukça seri dribling halindeyken Welinton tarafından faulle durduruldu. Takımının tek golünü atan Welinton, karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

'53 Emre Akbaba tehlikeli bir noktada Adriano tarafından faule mağruz kaldı. Alanyaspor etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

'54 Emre'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı; aut.

'58 Gassama, Cenk Tosun'la girdiği mücadelenin ardından hakeme alkışlı protestosu nedeniyle sarı kart gördü.

'59 Editörün yorumu: Beşiktaş'ın orta alan ve hücum hattı arasındaki boşluk dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar topu gol bölgesine ulaştırırken son 2 sezondur yaptığı 'bitirici hareketlerden' yoksun.

'60 Quaresma'nın ortasında Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

'65 Beşiktaş'ta Tolgay Arslan oyuna dahil oluyor. Çıkan oyuncu Oğuzhan Özyakup. Siyah-beyazlılarda kaptanlık pazubandı Atiba'da.

'68 Tolgay'ın pasında Quaresma'nın yerden sert kestiği ortayı Tzavellas kornere uzaklaştırdı. Beşiktaş bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı.

'69 Quaresma'nın ceza sahasına yüksek gönderdiği topta top kornere çıktı; son müdahale Vagner Love'dan.

'71 Gökhan Gönül'ün ortaladığı topta Alanyaspor savunması topla buluşan Cenk Tosun'u çok iyi kapattı. Milli golcü, istediği vuruşu gerçekleştirme şansı bulamadı.

'72 Adriano'nun ileri uçta presle takımına kazandırdığı topta Babel uzak mesafeden şut çekti, top auta gitti.

Alanyaspor'da Efecan Karaca yerine Emre Nefiz oyuna girdi.

'77 Babel ceza sahası dışında yaptığı ince çalımın ardından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Haydar çok güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi.

Tzavellas ve Pepe arasında bir kavga yaşanıyor...

'78 Tartışma yaşayan Pepe ve Tzavellas sarı kart gördü

'79 Beşiktaş'ta Talisca oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Alvaro Negredo.

'80 Alanyaspor'da Sackey'nin yerine Cenk Ahmet oyuna dahil oldu.

'81 Alanyasporlu futbolcular Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde topa elle müdahale gerekçesiyle penaltı bekledi. Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

'84 Cenk Tosun'un kafayla ceza sahasına indirdiği topta Negredo hareketlendi ancak topa müdahale edemedi.

'85 Editörün yorumu: Beşiktaş rakibine yükleniyor. Stoper mevkisinde görev yapan Pepe de ataklara katılmaya başladı.

'87 Gol!! Negredo golle tanıştı, Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortaya İspanyol golcü nefis bir kafa vuruşu yaptı ve takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

'90+1 Beşiktaş'ta Cenk Tosun, yerini Necip Uysal'a bıraktı.

'90+2 Quaresma'nın ortasında yine Negredo kafayla vurdu ancak İspanyol golcü bu sefer daha müsait pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.

Karşılaşma sona erdi.