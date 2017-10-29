Negredo 6 aylık gol orucunu bozdu! 

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ile altı aylık gol orucuna son verdi.

Beşiktaş, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor\'u deplasmanda Negredo\'nun 88\'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve ligde 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu haftaya kadar gol atmayı başaramayan İspanyol golcü, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle 6 aylık gol orucunu bozdu.

32 yaşındaki yıldız forvet en son, geçen sezon İngiltere Premier Lig\'de oynanan Middlesbrough - Manchester City mücadelesinde fileleri sarsmayı başarmıştı.