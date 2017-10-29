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Spor

Negredo 6 aylık gol orucunu bozdu! 

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ile altı aylık gol orucuna son verdi

29 Ekim 2017 01:59

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ile altı aylık gol orucuna son verdi.
Beşiktaş, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor\'u deplasmanda Negredo\'nun 88\'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve ligde 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı. 
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu haftaya kadar gol atmayı başaramayan İspanyol golcü, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle 6 aylık gol orucunu bozdu. 
32 yaşındaki yıldız forvet en son, geçen sezon İngiltere Premier Lig\'de oynanan Middlesbrough - Manchester City mücadelesinde fileleri sarsmayı başarmıştı.

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