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Sağlık

Negatiflik hasta ediyor

ABD’li bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, hasta olduğunu düşünmek hastalanma riskini artırıyor

16 Mayıs 2009 03:00

ABD’li bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, hasta olduğunu düşünmek hastalanma riskini artırıyor

New Scientist dergisinde yayımlanan ve olumsuz düşünmenin sağlığı da olumsuz etkilediğini ortaya çıkaran çalışma, ameliyata girmeden önce öleceğini düşünmenin, hatta ilaç prospektüslerinde yazan yan etkileri okumanın bile hastalanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Benzer şekilde, kendine olumlu telkinlerde bulunan insanların bünyesi de çok daha sağlam oluyor.

Psikolojik etkenlerin, beden sağlığı üzerindeki etkisini vurgulayan ABD Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Clifton Meador, “Bir insanı öleceğine ikna ederseniz, bu olur diye düşünüyorum. Çünkü kötü haberler, kötü psikolojinin öncüsüdür” diye konuştu.

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