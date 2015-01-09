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Dünya
Deutsche Welle

Nefrete karşı eylem çağrısı

Alman siyaset ve din dünyasının temsilcileri, Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıya tepki göstermek ve Almanya toplumunun bölünmesine karşı eylem çağrısında bulundu.

09 Ocak 2015 19:24


Almanya'da çok sayıda Müslüman örgüt, pazartesi günü başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı'nda uyarı nöbeti eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Müslüman derneklerin temsilcileri de Berlin‘de gerçekleştirilecek olan uyarı nöbeti eyleminin barış içinde birlikte yaşam mesajıyla düzenleneceğine dikkat çekti. Müslüman ve göçmen örgütleri Köln kentinde ayrıca Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıyı sert bir dille kınayarak, toplumsal bölünme konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların temsilcileri şiddete karşı ortak bir bildiri yayınladı. Katolik ve Protestan kiliseleri ile Yahudi ve Müslüman cemaatinin önde gelen isimlerinin ortak imzasını taşıyan bildiride, İncil, Tevrat ve Kuran’ın nefret değil sevgi kitapları oldukları vurgulandı. Bildiride Alman Katolikleri Merkez Komitesi'nden Alois Glück, Almanya Protestan Kilisesi Konseyi eski Başkanı Wolfgang Huber ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nden Ayman Mazyek'in imzaları yer aldı. Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Kültür Toplumu Başkanı Charlotte Knobloch ve Almanya Yahudi Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Stephan Kramer de metni imzalayan diğer isimler oldu.

Siyasetçilerden itidal çağrısı

Siyaset dünyasında da yaşanan saldırı sonrasında toplum içinde bir bölünme meydana gelmemesi konusunda uyarılar yapılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Biz nefret ile bölünmemize izin vermeyeceğiz“ ifadesini kullanırken, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel yazdığı bir mektupla, demokratik partilere, inanç gruplarına, işveren örgütlerine, sendikalara, sosyal derneklere ve diğer oluşumlara Berlin’de, Almanya ve Avrupa’da barsıcıl ve demokratik temelde bir arada yaşamak için kapsamlı bir yürüyüş çağrısında bulundu.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da saldırı sonrası gündeme gelen yasaların sertleştirilmesi taleplerine karşı çıktı. Özgürlükleri ve hukuk devleti vasıflarının kısıtlanmasının tam da teröristlerin istediği şey olduğunu vurgulayan Maas, yürürlükteki kanunların kararlı bir şekilde uygulanması ve Almanya’da yaşayan Müslümanlarla daha aydınlatıcı diyaloglar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Paris’te yaşanan saldırı Almanya’da da göç ve uyum tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Ancak yapılan kamuoyu araştırmalarına göre İslam karşıtı Pegida hareketine destek, söz konusu saldırının ardından hissedilir oranda artmadı. 500 Alman vatandaşı üzerinde yapılan bir ankette, bu kişilerin yüzde 22’sı Pegida’yı anlayışla karşıladıklarını dile getirdiler. Bu oran saldırı öncesinde yüzde 21 seviyesinde idi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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