Nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı; Fransa'da aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, cumhurbaşkanlığına aday oldu

Fransız aşırı sağcı yorumcu Eric Zemmour, 2022’nin nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olduğunu duyurdu.

France 24’te yer alan habere göre, radikal göçmen karşıtı duruşuyla bilinen eski gazeteci Eric Zemmour, cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurdu. Zemmour, adaylığını duyurduğu açıklamada "Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını" söyledi.

Tartışmalı aşırı sağcı aday Zemmour, son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olmuştu. Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.

Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.

Fransa’da pek çok anket, 2022 seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in ikinci tura kalacağını gösteriyor.