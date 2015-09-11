Nefret içerikli mesajlara karşı kampanya



Yeşiller Partisi, sosyal medyada yabancı düşmanı ve ırkçı yorumlara karşı bir kampanya başlattı. YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile nefret içerikli yorumlara dikkat çeken Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Echardt, bu tür yorumları "çöp kutusundaki pislik" diye nitelendirdi.

Sanatçı ve politikacı gibi kişileri de hakaret içeren mesajlara tepki göstermeye çağıran Echardt, bu kampanyanın sığınmacılara yardım eden ve kendini savunamayan kişileri de temsil ettiğini ifade etti.

Facebook'u da yabancı düşmanı içeriklere karşı önlem almaya çağıran Eckhardt, "Bu tür bir nefret, bu tür pisliklerin Facebook sayfalarında olmaması sağlanmalı" diye konuştu. Eckhardt bu tür içeriklerin silinmesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı da uyarmıştı

Bir süre önce Facebook'u bu konuda uyaran Adalet Bakanı Heiko Maas pazartesi günü Facebook yöneticileri ile bir araya gelecek.

Ancak Eckhardt, bu buluşmadan beklentisinin yüksek olmadığını ifade ederek Facebook üzerindeki baskının artırılmasını istedi. Eckhardt, "Hakaret ve halkı kışkırtanlarla ilgili eyaletlerin kişisel verileri koruma sorumluları bilgilendirilmeli ve suç duyurusunda bulunulmalıdır" dedi.

Merkel'den çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Facebook'tan ırkçı yorumlara göz yummaması uyarısında bulundu.

Merkel, "Eğer sosyal medyada insanlar isimleriyle halkı tahrik ediyorsa buna karşı sadece devlet değil, Facebook şirketi de bu tür söylemlere karşı harekete geçmelidir" diye konuştu.