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Sağlık

Nefesten kanser testi

Kanserde erken teşhis için yeni bir cihaz geliştirildi, artık bu sayede kanser hücrelerinin vücutta yarattığı kimyasallar nefesten tespit edilebilecek.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiliz ve İsrailli bilim adamları, kanserde erken teşhis için yeni bir cihaz geliştirdiklerini, artık bu sayede kanser hücrelerinin vücutta yarattığı kimyasalları nefesten tespit edebileceklerini açıkladı. Kanserde erken teşhis için adeta çığır açan bu çalışma dün The British Journal of Cancer adlı dergide yayımlandı.


Dergide yer alan habere göre; ucuz bir test olan "Nefes Testi"; akciğer, meme, bağırsak veya prostat kanserini erken zamanda tespit edebilecek.


177 gönüllü hasta üzerinde yapılan tetkikler sonucunda nefes testinin;  kimyasal bileşiklerinin kanser hücrelerini ele verdiği, aynı zamanda da kanserin yaşını, hangi cins ve hangi tip kanser olduğunu keşfedebildiği ortaya çıktı.


PEK ÇOK İNSAN KURTULACAK

Bu önemli buluşla pek çok hayatın kurtulacağına inanan bilim adamları, altın nano parçacıklarla geliştirdikleri cihazın nanosensörler sayesinde 3-5 dakika alınan nefesle, akciğerden toplanan milyarca ufak bileşenlerdeki kimyasalları tespit edip, nefesten hastanın sağlıklı olup olmadığını ortaya çıkardığını söylüyor. Ayrıca, uzmanlar testi en çok ailesinde tümör, kanser geçmişi olan insanların kullanabileceğini de ekliyor.


TEDAVİ DAHA KOLAY VE UCUZ OLACAK

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan İngiltere Kanser Araştırma Merkezi'nden Dr.Lesley Walker, bu cihaz sayesinde tedavinin daha kolay ve ucuz olacağını vurguluyor.


NEFESİNİZ SAĞLIKLI MI; SAĞLIKSIZ MI?

İsrail Haifa Enstitüsü'nden Prof. Abraham Kutenai ise, yeni çalışmayla ilgili şunları söylüyor:


"Bu çalışma, elektronik bir burunla, sağlıklı nefes ile sağlıksız nefesi ayırt edebildiği gibi kanser tipleri içinde farklı nefesleri de ayırt edebiliyor. Eğer daha gelişmiş çalışmalarımızla sonuçları doğrulayabilirsek, bu yeni teknoloji erken teşhis için basit bir araç haline gelebilir.

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