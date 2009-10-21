'Nefes'te Emrah klasiği

‘Nefes’ filminin yönetmeni Levent Semerci, filmde sözü ve müziği Emrah'a ait ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı şarkının kullanıldığını söyledi.



Irak sınırında görevli 40 askerin hikayesinin anlatıldığı ‘Nefes’ adlı filmin yönetmeni Levent Semerci.



Filmde sözü ve müziği Emrah'a ait, sanatçının klasikleşmiş şarkılarından biri olan ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı şarkı kullanıldı.





GÖTÜR BENİ GİTTİĞİN YERE



Bu aşk böyle bitemez

Bırakma terketme beni

Atma beni ölümlere

Atma beni zulümlere

Götür Beni Gittiğin Yere...



Ben sensiz nefes alamam

Buralarda Hiç duramam

Tek başına Yanlız Kalamam

Senin Kokunu Özlerim

Hep Yollarını Gözlerim

Götür Beni Gittiğin Yere...



Aşkındır beni yaşatan

Beni hayata bağlayan

Atma beni ölümlere

Atma beni zulümlere

Götür Beni Gittiğin Yere...



Söz & Müzik : Emrah

