'Nefes'te Emrah klasiği

‘Nefes’ filminin yönetmeni Levent Semerci, filmde sözü ve müziği Emrah'a ait ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı şarkının kullanıldığını söyledi.
Irak sınırında görevli 40 askerin hikayesinin anlatıldığı ‘Nefes’ adlı filmin yönetmeni Levent Semerci.
Filmde sözü ve müziği Emrah'a ait, sanatçının klasikleşmiş şarkılarından biri olan ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı şarkı kullanıldı.
GÖTÜR BENİ GİTTİĞİN YERE
Bu aşk böyle bitemez
Bırakma terketme beni
Atma beni ölümlere
Atma beni zulümlere
Götür Beni Gittiğin Yere...
Ben sensiz nefes alamam
Buralarda Hiç duramam
Tek başına Yanlız Kalamam
Senin Kokunu Özlerim
Hep Yollarını Gözlerim
Götür Beni Gittiğin Yere...
Aşkındır beni yaşatan
Beni hayata bağlayan
Atma beni ölümlere
Atma beni zulümlere
Götür Beni Gittiğin Yere...
Söz & Müzik : Emrah