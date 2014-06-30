Nefesi bir gecede 58 kez kesildi

İstanbul'da İbrahim Örer adlı vatandaş 17 yıldır her gece nefesi kesildiği için hastaneye başvurdu.

Uyku apnesi olduğu belirlenen Örer bir gecenefesinin 58 kez durduğunu ifade etti. Örer'in 17 yıllık sorununa 1,5 saat süren bir operasyonla son verildi.

Prof. Dr. Mehmet Ömür ve Op. Dr. Celal Ünver tarafından Örer'e dil kökü pili operasyonu gerçekleştirildi. Ünver, dile giden sinir olan mikroglosel siniri elektriksel bir sinirle uyararak geceleri dil kökünün nefes borusu üzerine çökmesini engellediklerini ifade etti.