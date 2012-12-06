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Sağlık

Nefes testi ile bağırsak kanseri teşhis edilebilinir mi?

Bilim insanları nefes testi teknolojisi ile kanser teşhis edilmesiyle ilgili gerçekleştirilen ilk çalışmalar da yüzde 76 oranında başarı kaydetti

06 Aralık 2012 10:58

Bilim insanları, bir kişinin bağırsak kanseri olup olmadığını nefes testi ile tespit edebilecekleri bir yöntem geliştirdi.

Testin başarılı olup olmadığı konusunda yapılan denemelerde, çoğu hastanın vücudundaki tümör aktivitesinin etkileri nefes üzerinden tespit edilebilirken, çalışmanın, yüzde 76 oranında başarı olduğu ifade edildi.

İtalya'nın güneyindeki Bari hastanesinde, bağırsak kanseri olan 37 hasta ile kontrol grubu olarak kullanılan 41 kişinin nefesleri karşılaştırıldı.

İlk testlerde yüzde 85 başarı oranı kaydedilirken, genel başarı oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Ancak, bir başka bilim adamı tam olarak güvenilir bir nefes testinin genel nüfus için erişilebilir hale gelmesinin uzun zaman alacağına dikkat çekti.

Bilim insanları başka kanser türlerinin de nefes testi ile tespit edilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

British Journal of Surgery'de yayımlanan nefes testi teknolojisi, tümör faaliyetlerinin sağlıklı bir insanda mevcut olması pek mümkün olmayan bazı etkilere yol açtığı varsayımı üzerinden hareket ediyor. (BBCTürkçe) 

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