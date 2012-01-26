Nefes kesen sahneler



T24- Yeliz Şar, Canlı Yayın adlı oyundaki ilk tiyatro deneyiminde cesur sahnelerle adından çok söz ettireceğe benziyor.















Ünlü İngiliz yazar Ben Elton’ın kaleme aldığı, Tarık Günersel’in dilimize kazandırdığı “Canlı Yayın” adlı oyun, tiyatro severlerle buluştu. Bora Severcan’ın yönettiği, Volkan Severcan, Melda Gür, Ayşen Gruda, Yeliz Şar, Sefa Zengin, Aydan Burhan, Hazal Erdal, Onur Bilge ve Sevilay Şimşek gibi oyuncuların rol adığı oyun, hayata tutunamayan yozlaşmış iki insanın hayattan aldığı intikamı, toplumsal şiddet ve medya kültürü üzerinden anlatılıyor. Oyunda en çok ses getirecek sahneler ise Sefa Zengin ile Yeliz Şar’ın sevişmeleri oldu. İlk kez tiyatro deneyimi yaşayan Yeliz Şar, cesur sahnelerle izleyenlerin adeta nefeslerini kesiyor.





30 kez öpüştük





Şar’ın cesur sahnelerde külotlu çorabını çıkartıp, önünde striptiz yaptığı Sefa Zengin ile sevişmesi oyunun can alıcı sahneleri arasında yer aldı. Şar, oyundaki cesaret isteyen sahnelerle ilgili olarak “Provalar sırasında Sefa ile en az 30 kez öpüştük. Yaklaşık 4-5 aydır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Çok rahatsız oluğum ve zorladığım zamanlar oldu ama böyle bir rolde oynadığım için kendimi şanslı görüyorum. Bu zamana kadar hep ilişkilerimle gündeme geldim Bunda sonra oyunculuğumla gündemde kalmak istiyorum” dedi. Uzun bir zamandan beri ortalarda görünmeyen Aydan Burhan’da oyunda rol alarak dikkat çekiyor.