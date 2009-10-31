'Nefes' dünya listelerinde birinci sırada

Yönetmenliğini Levent Semerci'nin üstlendiği, 16 Ekim'de vizyona giren Nefes filminden bir rekor daha.

İki haftada 814 bin kişi tarafından izlenerek bu sene en iyi izleyici performansını elde eden Nefes filmi, dünyanın en önemli sinema sitesi imdb.com'da Savaş, Macera filmleri kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

İzleyicilerden aldığı puanlamaları değerlendiren imbd sitesinde Nefes filmi 10 üstünden 9 puan elde ederek Schindler'in Listesi, Kıyamet, Zafer Yolları, Arabistanlı Lawrence gibi önemli savaş filmlerini geride bıraktı.

Macera dalında ise yine 9 puanla Star Wars, Yüzüklerin Efendisi, Matrix filmlerini geride bıraktı.