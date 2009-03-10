Nefes darlığını hafife almayın

Uzmanlara göre, nefes alma zorluğu ya da hava açlığı olarak bilinen nefes darlığının, oluş saati ve şekli, hastalık teşhisinde büyük önem taşıyor.Uzm. Dr. Ahmet Özkul Habertürk’e yaptığı açıklamada, nefes darlığının ani ya da süreğen olması, günün hangi saatinde olduğu, istirahat veya eforla ilgisi, yatarken mi, yoksa otururken mi olduğunun, hastalık teşhisinde önemine dikkat çekti.Nefes alırken zorlanmak ile nefes verirken zorlanmak arasında pek fark yokmuş gibi görünmesine karşın arasında fark olduğunu belirten Özkul, "Üst solunum yolu hastalıklarında nefes almada problem varken, astım ve müzmin bronşitte soluğu vermede zorluk vardır. Özellikle gece gelen nefes darlıkları hastayı uykudan uyandırır. Arkasında astım ve ya kalp yetmezliği bulunabilir. Nefes darlığı bazı hastalıklarda dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Böbrek ve şeker hastalığı olanlarda ani başlayan nefes darlıkları çok önemlidir, acil durum gösterir ve hemen doktora başvurmalıdırlar. Hasta, gece yatarken hasta eşi tarafından 'nefes almıyor' diye uyandırılıyor ise arkasında uyku apne sendromu yatıyor olabilir." diye konuştu.Gebelikte belirli aylarda nefes darlığı hissedilebildiğini anlatan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, burada problemin akciğerden çok gebeliğe bağlı ve geçici olduğunu kaydetti.Gebe olan bir kişinin, çoğunlukla sık nefes alarak solunum sıkıntısını ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayan Özkul, "Astım ve kronik akciğer hastalığı tanısı var ise, hava yollarının iltihabı veya spazmını azaltan ilaçların yanı sıra oksijenle tedavi gerekebilir. Kalp yetmezliği tanısı konulmuşsa, ilaçlı tedaviye başlanması gerekir. Herhangi bir enfeksiyon varsa da antibiyotikler alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.Özkul, nefes darlığından kurtulmak için şunları tavsiye etti: "Sigarayı bırakın, allerjenler, toz ve toksit maddelerle temastan kaçının. Günlük aktivitelerinizde nefes darlığı çekiyorsanız molalar vererek dinlenin. Havalandırılmış ve açık ortamlarda vakit geçirmeye çalışın. Fazla kilolarınızı vermeye ve ağır yemekler yememeye özen gösterin. Ani başlayan ve uzun süren nefes darlıklarında doktorunuza başvurun. Solunum, kulak-burun-boğaz, kalp vb. hastalıklarınızın takip ve tedavilerini özenle yaptırın. Koşullarınıza uygun bir spor yapma alışkanlığı edinin."