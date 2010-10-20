-NEFES DANS GRUBU ÇİNLİLERİN NEFESİNİ KESTİ ŞANGHAY (A.A) - 20.10.2010 - Çin'in Şanghay kentinde bulunan Nefes dans grubu, otantik müzikleri, dansları ve güncel tarzıyla Çinliler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Şanghay EXPO 2010 Türk Pavyonu etkinlikleri çerçevesinde fuar alanı ve şehir merkezinde bir dizi gösteri yapan grup, Çinliler tarafından ayakta alkışlandı. Nefes grubu sanat yönetmeni Can Günkut Çin'de beklemedikleri bir ilgi gördüklerini ve Çinlilerin kendilerinden uzak bu ritmlerde çok eğlendiğini kaydetti. Çin'e önceden de geldiğini söyleyen ve benzer gösterilerde bu kadar olumlu tepki almadığını belirten Günkut, fuar alanında birçok etkinlik olmasına rağmen Türk kültürünü yansıtan gösterilerinin yoğun oranda izlendiğini ifade etti. Günkut, gösterilerinde sadece otantik Türk müziği kullanmadıklarını, bunun yanı sıra günceli yakaladıklarını ve şu anki Türkiye'nin renklerini gösterdiklerini belirtti. Klasik Türk ritmleri ve baleyi bir arada sergilediklerini aktaran Günkut, "Şu anda yaşayan Türkiye" adlı gösterilerinin, Türkiye'de gördüğü olumlu ilgiyi Çin'de de gördüğünü aktardı. Grup kendi hazırladıkları modern tarzda sema gösterisinin yanısıra, Türkiye'nin tüm bölgelerini yansıtan halk oyunları ve türküleri seslendirdi. Canlı performansları ve tiyatral gösterileriyle seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Nefes grubu, seslendirdikleri Çince şarkılarla da Çinlilerin büyük beğenisini topladı.