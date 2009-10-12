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Kültür-Sanat

Nefes Cuma günü vizyonda!

Terörle mücadele eden bir komando timinin öyküsünü konu alan "Nefes", bu cuma gösterime giriyor.

12 Ekim 2009 03:00

Terörle mücadele eden bir komando timinin öyküsünü konu alan, sezonun gişe rekoru kırmaya aday filmi "Nefes", bu cuma gösterime giriyor.

Senaryosu gerçeklere dayanıyor

İki yılda tamamlanan, fragmanını internette son bir ayda 2 milyon kişi tarafından izlenen "Nefes"in yönetmeni Levent Semerci. Senaryosu Hakan Evrensel'in gerçeklere dayanan "Güneydoğu'dan Öyküler" kitabından yola çıkılarak kaleme alınan film, Irak sınırına yakın, Karabal Jandarma Karakolu'nu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı ve komutasındaki 40 askerin maceralarını konu alıyor.

Bir ay dağdan inmediler

"Nefes" sadece konusu değil çatışma sahneleriyle de dikkat çekiyor. Çekimlerinde 12 kameranın kullanıldığı filmin kadrosunda özellikle yıldız oyuncuya yer verilmedi. Konservatuvar mezunu 40 genç oyuncu, bir ay askeri eğitim aldı ve çekimlerin yapıldığı Antalya yakınlarındaki 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda bir ay hiç aşağı inmedi.

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