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Nefes borusuna leblebi kaçan kadın, yaşamını yitirdi

15 Kasım 2021 08:54

Bursa İnegöl'de 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokakta meydana geldi. Şenel Alptekin evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı.

Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Şenel Alptekinbursainegölleblebi
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