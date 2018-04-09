T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nefes borusuna et parçası kaçan minik Eymen, doğum gününde öldü

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, nefes borusuna et parçası kaçan Eymen Dağtaş (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

09 Nisan 2018 14:11

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde, nefes borusuna et parçası kaçan Eymen Dağtaş (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eymen\'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde meydana geldi. Turan Dağtaş ve Derya Dağtaş\'ın çocukları Eymen Dağtaş\'ın nefes borusuna akşam yemeğinde yenilen pilavda bulunan et parçası kaçtı. Gelen 112 ambulansıyla Hisarcık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Eymen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Eymen\'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa AKÇAYHİSARCIK Kütahya DHA KÜTAHYA HisarcıkEymen DağtaşEymenOlayHisarcıkKarbasanTuran DağtaşDerya DağtaşGelenHisarcık Devlet HastanesiCenazesiBursa Adli Tıp KurumuJandarma KomutanlığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24