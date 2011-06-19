-NEFES ALMAYI UNUTUYOR KONYA (A.A) - 19.06.2011 - Doğuştan beynindeki su toplanmasına bağlı beyin hücreleri ve solunum merkezi çalışmayan 1 yaşındaki Ecrin bebek soluk alıp vermeyi unutuyor. Konya'da, 6 aylıkken dünyaya gelen ve 4 ay boyunca Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir kuvözde yaşama tutunan 1 yaşındaki Ecrin Naz Akkoç, bir aylıkken başından, iki aylıkken de belinden ameliyat oldu. Beynindeki hasar nedeniyle özellikle geceleri nefes almayı ''unutan'' Ecrin bebeğe, basınçlı oksijen ve hava verilerek, nefes alıp vermesi hatırlatılıyor. Halen hastanenin Çocuk Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Ecrin bebek, solunum cihazına bağlı kalarak yaşamını sürdürüyor. -BEBEĞİNİ ALLAH'IN LÜTFU OLARAK GÖRÜYOR- Ölümle her an burun buruna yaşayan kızının yanından hiç ayrılamayan anne Ümran Akkoç (21), dünyaya gelen ilk çocuklarının rahatsızlığını öğrenince yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Kızının hastalığı nedeniyle geceleri nefes alıp veremediğini, bu nedenle sürekli solunum cihazına bağlı olduğunu belirten Akkoç, ''Özellikle geceleri bir şey olacak diye çok korkuyorum. Neredeyse hiç uyumuyorum. Ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Bir anne olarak elbette çok acı çekiyorum. Kim ister evladının bu şekilde rahatsız olmasını. Kızımın yaşamını böyle sürdüreceğini biliyorum. Ecrin, Allah'ın bir hediyesi. Kızım bizim için özel bir çocuk. Takdiri ilahi böyleymiş'' dedi. -YAŞAMINI BÖYLE SÜRDÜRECEK- Ecrin'in doktoru olan Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Pekcan, doğuştan beyninde su toplanması olan hastaların, beyin hücrelerinin ve solunum merkezinin çalışmadığını söyledi. Solunum yetmezliği ve solunum durması olan Ecrin bebeğin ''solunum merkezine emir gelmediği için nefes alıp vermeyi unuttuğu''na dikkati çeken Pekcan, özellikle gece belirli basınçla oksijen ve hava verilerek, çocuğa nefes alıp vermesinin hatırlatıldığını kaydetti. Pekcan, vücuttaki karbondioksit atımının uygulanan yöntemlerle sağlandığını da ifade ederek, Ecrin bebeğin artık yaşamını bu şekilde sürdürmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.