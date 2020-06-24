"Nefes alamıyorum": Fransa'da aylar önce gözaltındayken öldürülen kuryenin son sözleri yeniden gündemde

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Fransa basını, Ocak ayında gözaltındayken polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki Cedric Chouviat'ın ölümünü yeniden gündeme getirdi. ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından boynuna bastırılırken söylediği "Nefes alamıyorum" cümlesi gibi Chouviat'ın da yedi kere "Boğuluyorum" dediği ortaya çıktı.

Le Monde'de yer alan habere göre, 42 yaşında kurye olarak çalışan Cedric Chouviat, 5 Ocak'ta polis tarafından boynuna bastırılmasından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Chouviat'ın hayatını kaybetmeden önce polise 7 defa "Boğuluyorum" dediği ortaya çıktı.

Chouviat'ın hayatını kaybetmesinden sonra Ocak ayında ailesiyle görüşen Fransa İçişleri Bakanı Chrisopthe Castaner, ölüme ilişkin 'meşru soru işaretleri' olduğunu söyledi. Ancak olayla bağlantılı olduğu bilinen dört polis memuru hakkında geçen haftaya kadar bir işlem başlatılmadı.

George Floyd'un ölümünün ardınan başlayan polis şiddeti karşıtı eylemler

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un polisin boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti eylemler dünyaya yayıldı. Polislerin gözaltı sırasında kullandığı yöntemler mercek altına alınırken Fransa'da da daha önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar gündeme geldi.

Le Monde gazetesi ve Mediapart internet sitesi, Ocak ayında ölen Chouviat'ın dosyasına ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı. Raporlarda yer alan görüntülerde Chouviat'ın gözaltında olduğu süre boyunca 7 defa polislere "Boğuluyorum" dediği görüldü.

Chouviat'ın kendisi, bir görgü tanığı, bir polis memuru tarafından çekilmiş 13 farklı video, polis raporları incelendiğinde gözaltından önce bir süre sözlü atışma yaşandığı tespit edildi.

Polisin başta Chouviat'ı neden durdurduğu tespit edilemezken videolarda durdurulduğu için öfkelendiği, polis memurlarına "Palyaço" ve "Üniformanız olmadan sokakta hiçbir şeysiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Polis memurlarının da Chouviat'a hakaret ettiği, birinin gözaltına alacaklarını söylediği görüldü. Polis memurlarının Chouviat'ın kendilerini videoya çekmesinden de rahatsız olduğu fark edildi.