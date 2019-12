-''NEED YOU NOW'' YILIN ŞARKISI LOS ANGELES (A.A) - 14.02.2011 - Müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Grammy ödüllerinin 53'üncüsü, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Grammy ödülleri arasında en önemli ödül olarak kabul edilen yılın şarkısı ödülünü, country müzik yapan Amerikalı grup Lady Antebellum, ''Need you now'' adlı parçasıyla kazandı. En iyi çıkış yapan şarkıcısı ödülüne layık görülen Esperanza Spalding (26), 35 yıldan bu yana ilk kez bu ödüle layık görülen caz sanatçısı oldu. Beyaz Saray'da iki kez konser veren ve ABD Başkanı Barack Obama'nın en sevdiği sanatçılar arasında yer alan Spalding, sürpriz yaparak Kanadalı Justin Bieber'in alması beklenen ödülü kazandı. Spalding, 2009'da Obama'nın Nobel Barış Ödülü'nü aldığı Oslo'daki törende de konser vermişti. Törende ödül alan bazı sanatçılar, albümler ve şarkıların listesi şöyle: ''Yılın Kaydı: "Need You Now", Lady Antebellum. Yılın Albümü: "The Suburbs", Arcade Fire. Yılın Şarkısı: "Need you now", Lady Antebellum grubunun üyeleri Dave Haywood, Josh Kear, Charles Kelley ve Hillary Scott. Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı: Esperanza Spalding. Yılın En İyi Pop Albümü: "The Fame monster", Lady Gaga. Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı: Lady Gaga, "Bad Romance". Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı: Bruno Mars, "Just the way You Are". Yılın En İyi Rock Albümü: "The Resistance", Muse.''