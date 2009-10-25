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Magazin

'Nedir o rezalet?'

Ünlü oyuncu Derya Alabora, magazin gazetecilerini eleştirirken "Başarılı insanları karalamaya çalışıyorlar" dedi.

25 Ekim 2009 03:00

Ünlü oyuncu Derya Alabora, hem eşi Uğur Yücel'in hem de Timuçin Esen'in magazin gazetecileriyle yaşadığı tatsız olayları değerlendirdi. Balçiçek Pamir'in sunduğu 'Söz Sende' programına konuk olan oyuncu Alabora, "Başarılı insanları karalamaya çalışıyorlar" dedi.

Son dönemde, ünlü isimlere karşı yapılanların insan haklarına aykırı olduğunu düşündüğünü ifade eden Alabora, Uğur Yücel'in yere düşme olayını örnek vererek, şöyle konuştu: "Bu insan yere düştüğünde öldürebilirlerdi de... Yere düştü, diyelim, kafasını vurdu. Ne yapacaktı bu insanlar? Bu duruma güleceklerdi, herhalde... 'Uğur Yücel'in ölümüne neden olduk' falan diye... Ya da Timuçin'e yaptıkları, nedir o rezalet?" Kanunlar tarafından bunun engellenmesi gerektiğini söyleyen ve "Ben istemediğim sürece kimse benim hayatıma müdahale edemez" diyen Alabora, yurtdışında bunun bir sınırı olduğunu belirtti. Doğru-dürüst magazin yapan kişilerin arada harcandığını söyleyen Alabora, "Magazin benim de çok hoşuma gidiyor. Ama bu olaylar magazine değil, şiddete giriyor. Orada bir fark var. Altını çizmek gerek!" dedi.

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