Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Bodrumlu saz ustası Mehmet Asar'ın "Adele'in babası benim, DNA testi bile yaptırırım" iddiasıyla ilgili olarak "Seneye de birinin, 'Adele’in asıl ismi ‘Edele’dir, annesi ‘Feriştah’tır. Kaslı, iri yarı erkeklerden hoşlanan Feriştah, Edele adını taktığı kızını bebekten İngiliz bir aileye evlatlık vermişti! demesini bekliyorum" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "Nedir bu Adele'in Türklerden çektiği" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2017) yazısı şöyle:

“Adele’in babasıyım” diyen Bodrumlu türkücü Mehmet Asar’ın açıklamalarını okudunuz ya da duydunuz mu?

Adele’in annesi Penny Adkins’le 1987’de tatil için geldiği Bodrum’da tanıştığını, onu taksisiyle gezdirirken yakınlaşıp bir süre ilişki yaşadıklarını açıklayan Asar’ın babalık için argümanlarıysa şunlar:

“Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele’in doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor.

Adele’in çene, göz, yüz yapısı, saçları ve sağ elini kaldırdığında 3 ve 4’üncü parmaklarının bitişik olması, aynı benim gibi...

Şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor. Bu da genetik olabilir.

Adele’in babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum.

Hiçbir beklentim yok. Sadece kızım gerçekleri öğrensin istiyorum.”

Adele’in bir söyleşide, “Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı” demesi Asar’ı geç de olsa harekete geçirmiş olmalı.

Ancak Asar, “Kızım” dediği Adele’in aynı söyleşideki, “Babamdan dolayı yarı Galli’yim, bu yüzden de yuvarlak hatlarım var” sözünü duymadı galiba.

Nedir bu Adele’in Türklerden çektiği.

Geçen yıl “Milllion Years Ago” şarkısının nakaratıyla Ahmet Kaya’nın “Acılara Tutunmak” arasındaki benzerlikle başlayan Adele’i Türkleştirme operasyonu, bu yıl Asar’ın “bomba iddiası”yla yeni bir boyut kazandı.

Seneye de birinin, “Adele’in asıl ismi ‘Edele’dir, annesi ‘Feriştah’tır. Kaslı, iri yarı erkeklerden hoşlanan Feriştah, Edele adını taktığı kızını bebekten İngiliz bir aileye evlatlık vermişti” demesini bekliyorum.