Nedim Türkmen: Yeniden değerleme oranlarında pandemi dikkate alınmadı; Emlak Vergisi’nde fahiş artışlar yolda

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, “Emlak Vergisi’nde fahiş artışlar yolda” başlıklı bugünkü yazısında, yeniden değerleme oranlarında pandeminin dikkate alınmadığını belirterek, "O nedenle vergi değerlerinin 2021'e kadar her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak ulaşılan değerin %25 fazlası ile sınırlandırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı" diye uyardı.

"Milyonlarca Emlak Vergisi mükellefinin 2022 yılından itibaren ödeyeceği Emlak Vergisi tutarlarının 3-5 kat artması sonucunu doğuracak işlemlerin başlangıcını teşkil eden, yeni Takdir Komisyonu kararlarından bahsetmek istiyorum” diyen Türkmen, devamında şunları kaydetti:

“Emlak Vergisi'nde 2002 yılında beyanname verme uygulaması kaldırılmıştır. Bu uygulamanın yerine, 4 yılda bir Takdir Komisyonları'nca arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti yaptırılması düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesi hükmü ile aynı kanunun 31'inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre; bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan 4 ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilan ediyorlar.

Binalar için vergi değeri; bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile Takdir Komisyonları'nca hesaplanan arsa veya arsa payı değerleri de dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Emlak vergi değerleri ilgili belediyelerce, takdir komisyonları tarafından takdir olunan birim değerler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Emlak değerlerindeki bu artışın aynı şekilde Emlak Vergisi'ne de yansıyacağı aşikardır.”

"Askıya çıkan yeni vergi değerlerinin fahiş olarak belirlenip belirlenmediğine hangi ölçütlere göre karar vermek gerekir?"

Yazısına, “Askıya çıkan yeni vergi değerlerinin fahiş olarak belirlenip belirlenmediğine hangi ölçütlere göre karar vermek gerekir?” sorusunu sorarak devam eden Türkmen, şunları kaydetti:

■ İlk önce yeniden değerleme oranlarına bakalım: 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23.73, 2019 yılı %22.58 ve 2020 yılı %9.11 olarak gerçekleşmiştir.

■ İkinci olarak son değerleme takdirinden Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleşen enflasyon oranına bakalım:

2018: %20.30

2019: %11.84

2020: %14.60

2021: %16.59 (ilk 5 aylık)

■ Üçüncü olarak da, Mart 2020'den bu yana pandemi nedeniyle özellikle işyeri kira geliri elde eden mülk sahiplerinin tam ve kısmi kapanma dönemlerinde bazı aylar hiç kira geliri elde edemediklerini, bazı aylarda da yarım kira uygulamak zorunda kaldıklarını, halen de durumun normalleşemediğini dikkate almamız gerekmektedir. Ayrıca pandeminin etkisi ile hane halkı gelirlerinde ciddi azalma olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Son 3 gündür özellikle büyük şehirlerde yaşayan mülk sahibi okurlarımdan, yeni belirlenen vergi değerlerinin fahiş olarak belirlendiğine ilişkin mailler aldım. Yanda yeni belirlenen vergi değerlerinin %100'den %350'ye ulaşan oranda fahiş olarak belirlendiğini gösteren bir örnek yer almaktadır.”

"Benim önerim..."

“Gerçekleşen yeniden değerleme ve enflasyon oranlarını ile özellikle pandemi sürecinin hiç dikkate almadan, tamamen gelir hedefi ile belirlenen afaki ve fahiş değerlemelerin önüne geçmek iktidarın görevidir” diyen Türkmen, “Benim önerim; vergi değerlerinin 2021 yılına kadar her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak, ulaşılan değerin %25 fazlası ile sınırlandırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasıdır” görüşünü ifade etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.