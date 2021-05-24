Nedim Türkmen: Hiçbir ekonomik iyileşme mevcut değilken, sicilini temizlemek isteyen parayı nereden bulacak?

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Meclis’e sunulan 15 maddelik torba yasa içinde yer alan sicil affına ilişkin olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Hiçbir ekonomik iyileşme mevcut değilken, sicilini temizlemek isteyen parayı nereden bulacak?” diye sordu.

Türkmen, söz konusu yasanın kapsamını, “Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinde önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak” şeklinde açıkladı

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi artarak 34.5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 26.1 bin TL düzeyinde gerçekleştiğine dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

“Vatandaş ve şirketler borç sarmalına girmiş, alışveriş merkezi girişlerinde kredi kartı dağıtanlar ve SMS ile kredi verenler amacına ulaşmış. Ülkemizde, icra dosyası sayısı 23 milyon olmuş.

Darbe girişimi, Rahip Brunson, kötü ülke yönetimi derken, pandemi ile birlikte borçlular teslim bayrağını göndere çekmiş gözüküyorlar.

Hiçbir ekonomik iyileşme mevcut değilken, sicilini temizlemek isteyen parayı nereden bulacak?”

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