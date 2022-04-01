Nedim Türkmen: Hazine’ye ait orman ve tarım arazilerini satmak çözüm değil!

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu kanun teklifindeki “Hazine'ye ait tarım ve orman arazilerinin işgalcilerine satışı için başlatılacak olan yeni sürece” dikkati çekti. “Hazine’ye ait orman ve tarım arazilerini satmak çözüm değil!” diyen Türkmen, “Hazine taşınmazlarını işgalciye satıp ödüllendirmek yerine, sanayiciye bedelsiz tahsis etmek gerekir” diye önerdi.

Türkmen, bugünkü köşesinde söz konusu kanun teklifiyle ilgili şu bilgilere işaret etti:

“Yasa teklifinin 32. maddesi ile; üzerinde yerleşim yeri olduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

Yasa teklifinin 13. maddesi ile; 3194 sayılı Kanun'un Geçici 16'ıncı maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31.12.2022 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20, yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelini en az %10'u peşin ödenecek olup, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Taksit tutarların Kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Yasa teklifinin 15. maddesi ile; Hazine taşınmazlarının satışında, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20, yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim uygulanma imkânı getiriliyor.”

İktidarın 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 10.777.234.000 TL gelir beklediğini ve bu satışlara ilave olarak, yasa teklifi ile yeni bir hamle yapıldığını söyleyen Türkmen, “İşgal edilmiş olan tarım arazilerinin ve orman arazilerinin ihaleye çıkarılmadan kullanıcılarına / işgalcilerine doğrudan satışına imkân vererek, satışını kolaylaştırmak, cazip hale getirmek ve bu suretle bütçeye yeni kaynak yaratmak hedefleniyor” dedi.

“Hazine'ye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirler genel bütçe gelirlerinin %1'ine bile ulaşmıyor. Yılda 3-4 milyar TL gelir ile Türkiye'nin herhangi bir sorununa çözüm üretmek mümkün değil. Sadece bütçe açığını, elde edilen rakam kadar eksik gösterme imkânı sağlıyor” diyen Türkmen, şu görüşünü önerdi:

“Yapılması gereken; Hazine'ye ait arsa ve arazilerin sanayicilere bedelsiz tahsis edilerek, buralarda üretim tesisleri kurulmasını, istihdam ve üretimin artırılmasını teşvik etmek olmalıdır. Buralarda kurulan üretim tesisleri ile milli gelire ve istihdam piyasasına ciddi katkılar olacak ve ülke kazanacak.”

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