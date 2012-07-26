Nedim Şener'in en zor görevi

Gazeteci Nedim Şener Almanya'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 65 yaşındaki annesi Hüsniye Şener'i son yolculuğuna uğurladı

Münih'ten uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına getirilen Hüsniye Şener'in cenazesi, ailesi tarafından Pendik Esenyalı'da bulunan Medine Camisi'ne getirildi. Nedim Şener ve eşi Vecide Şener taziyeleri kabul etti. Yalçın Bayer başta olmak üzere, Gazeteci arkadaşları Nedim Şener 'i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Türk Eğitim Vakfı'na bağış toplanan cenazeye çok sayıda çelenk gönderilmesi dikkat çekti. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de cenaze namazına katıldı. Hüsniye Şener'in cenazesi İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydınlı köyünde toprağa verildi.