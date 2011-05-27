-NEDİM ŞENER'E ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Gazeteci Celal Toprak ile Mehmet Gözcü'nün hazırlayıp sunduğu kent ve yaşam programı kapsamında verilen ''Kent ve Yaşam Ödülleri'' sahiplerini buldu. ''En İyi Gazeteci Ödülü''ne Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Nedim Şener layık görüldü Sultanahmet Hotel Armada'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen törene, siyaset, basın, sanat ve iş dünyasından davetliler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Jüri üyelerine, Esra Alkan'ın kitabının takdim edilmesinin ardından ödüllerin sunulmasına geçildi. Törende, ''En Başarılı Yerel Yönetim Başkanı'' ödülünü Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi verdi. Sarıgül, bu ödüllerin kendisini daha başarılı olmaya zorladığını belirterek, ''Kuş bile yalnız uçamaz. Ben de bu ödülleri yalnızca kendim için almıyorum. Benimle sabahtan akşama kadar çalışan mesai arkadaşlarım ve Şişlili yurttaşlarım adına alıyorum'' dedi. ''Yılın Spor Adamı Ödülü''nü İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, gazeteci Celal Toprak'ın elinden aldı. Gümüşdağ, mütevazı bütçe ve kadroyla bu yıl Türkiye Kupası finalini oynadıklarını kaydederek, ''Bizler sadece futbolda değil, diğer spor branşlarında da kurumsallaşmak için çalışıyoruz. Bütçemiz denk, hatta bu yıl gelir olarak kara geçtik. Birçok kulüpten daha iyi durumdayız ve bu istikrarı korumak için çalışacağız'' şeklinde konuştu. ''En İyi Gazeteci Ödülü''ne, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Nedim Şener layık görüldü. Ödülü Şener adına Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar aldı. Törende, ''En İyi Tasarım Ödülü'' Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a, ''En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü'' Malatyalı İşadamları Derneği Genel Başkanı Yunus Aktaş'a, ''En Güzel Sosyal Sorumluluk Ödülü'' Tuğba Özdinç'e, ''En Güçlü Yönetici Ödülü'' Bayegan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rüya Bayegan'a, ''En İyi Yapı Ödülü'' de yüksek mimar Ömer Çamoğlu ile inşaat mühendisi İnanç Kabadayı'ya verildi.