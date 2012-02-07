Nedim Şener’e çay, tost ve beraat!

T24 - Gazeteci Nedim Şener’in ''Yol İş Sendikası”yla ilgili yaptığı haber nedeniyle yargılandığı davanın duruşması öncesinde çay içip, tost yemesine izin verildi. Hakim, Nedim Şener’in beraatine karar verdi.







Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı gazeteci Nedim Şener katıldı. Davanın diğer tutuksuz sanığı Hasan Çakkalkurt ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmaya başlanmadan önce Nedim Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, hakim Hasan Gülver ile görüşerek, ''Müvekkilim sabah Silivri'den çok erken saatte aç bir şekilde yola çıkıyor. Jandarmaya söyleyin, bari bir tost yesin. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bile buna izin veriyorlar'' dedi.



Bunun üzerine Hakim Hasan Gülver, Nedim Şener'den jandarmanın sorumlu olduğunu ifade ederek, ''Buna nasıl izin veriyim?'' karşılığını verdi.





HAKİM: ADLİYE TOSTU MU?



Döşemeci'nin ''Bari eşi bir tost alsın gelsin. Eşinin zehirleyecek hali yok ya. Siz söylerseniz iyi olur'' şeklinde ısrar etmesi üzerine Hakim Gülver, mübaşire ''Bir tost yaptır. Bir de çay getir. Yesin ve duruşmaya çıksın'' dedi.

Mübaşir, tost ve çayı getirmesi üzerine Şener'i duruşmaya getiren jandarma görevlisi, ''Adliye tostu mu?'' diye sordu.

Hakim Hasan Gülver'in ''Evet'' demesi üzerine tost ve çay Nedim Şener'e verildi.





BERAAT KARARI



Son sözü sorulan Nedim Şener, ''Çay, tost ve beraatimi vereceğiniz için teşekkür ederim'' diye konuştu.



Hakim Hasan Gülver, Nedim Şener'in hakkında ''soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından kamu davası açıldığını hatırlatarak, kanunda tanımlanan suçların yasal unsurları oluşmadığından Şener'in beraatına karar verdi.



Hakim Gülver, eser sahibinin tespit edildiğini belirterek, suçun faili olmadığı anlaşıldığından sorumlu müdür Hasan Çakalkurt'un da beraatine hükmetti.

Nedim Şener, ''Yol İş Sendikası'nda 'Organize' yolsuzluk'' başlıklı haberde ''soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği'' iddiasıyla yargılanıyordu.





İKİNCİ DAVA



Aynı mahkemede, Şener ve Çakkalkurt'un yayımlanan bir haberinde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne ilişkin ''soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri'' iddiasıyla açılan davanın da duruşması yapıldı.



Hakim Hasan Gülver, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, habere konu tanık beyanının bir suretinin gönderilmesi ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunup bulunmadığının bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.





4.5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Kasım 2010 tarihinde Milliyet Gazetesinin 1. sayfasında başlayan ve 16. sayfasında devam eden ''Siyah çanta odada yoktu'' başlıklı haberde, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütülen ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturmasında tanık olan Nazmi Ayhan'ın ifade örneğinin ifşa edildiği kaydediliyor.



İddianamede, eser sahibi Nedim Şener ile o tarihte sorumlu yazı işleri müdürü olan Hasan Çakkalkurt'un, ''soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek'' suçundan 1,5 ile 4,5'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.





