Nedim Şener'den tutuklanan Murat Sabuncu'ya: Görüşmeci listene adımı yaz kardeşim

Posta yazarı Nedim Şener, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile ilgili olarak "Cezaevinde görüşmecim oldu. Bir diğer görüşmecim de Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink’ti. O da kardeşinin uğradığı suikasti aydınlatmak için uğraşırken, cinayette sorumluluğu olan FETÖ’cü istihbaratçıların komplosuyla Silivri’ye atıldığımı anlamıştı" dedi. Şener, Sabuncu'ya "Seni ve tutuklanan diğer Cumhuriyet çalışanlarını orada yalnız bırakmayacağım. Görüşmeci listene adımı yaz kardeşim" çağrısı yaptı.

Nedim Şener'in "Ben ETÖ’cü Murat FETÖ’cü!" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Milliyet’te uzun yıllar beraber çalıştığım Murat Sabuncu, 22 yıllık dostum, kardeşimdir. Bizim kardeşlik bağımız gazetecilikten gelir.



Gerçeği halka aktarmak için kavgayı hep beraber verdik.



Eğer bir gün gazeteciliğe ihanet etmiş olsak birbirimize selam vermeyecek kadar ilkeli bir dostluğumuz oldu.



Beni Ergenekon Terör Örgütü üyesi yani ETÖ’cü diye tutukladıklarında şimdi FETÖ’cü diye tutuklanan Murat yanımdaydı.



O benim gazetecilikten başka bir uğraşım olmadığını biliyordu.



Cezaevinde görüşmecim oldu. Bir diğer görüşmecim de Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink’ti. O da kardeşinin uğradığı suikasti aydınlatmak için uğraşırken, cinayette sorumluluğu olan FETÖ’cü istihbaratçıların komplosuyla Silivri’ye atıldığımı anlamıştı.



Her ikisiyle de ilişkimiz ilkeler ve gerçekler üzerine kuruluydu.



Dediğim gibi eğer gazetecilik dışında illegal bir uğraşım olsaydı, bu iki isim asla yanımda olmazdı.







Aradan tam beş yıl geçti; sonradan Cumhuriyet Yayın Yönetmeni olan Murat Sabuncu gazeteciler Kadri Gürsel, Güray Öz, Önder Çelik, Turhan Günay, Musa Kart, Hakan Karasinir, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ile birlikte Cumartesi günü tutuklanarak Silivri’ye gönderildi.



Görüşmeci listene adımı yaz kardeşim



Peki haklarındaki suçlama ne?



Terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yardım yataklık. Nasıl yani benim görüşmecim bana operasyon çeken FETÖ elemanımıymış öyle mi?!!!



Görüyor musun Murat, birileri hepimizle ciddi dalga geçiyor. Dün bana ETÖ’cü diyorlardı şimdi sana FETÖ’cü.



Hepimize bu iftiraları atanlar eminim yarın utanacaklar. O gün geldiğinde sen de gül geç kardeşim.



Son yazımda, “Cumhuriyet operasyonunda gazetecileri gözaltına almak hataydı, umarım tutuklayarak ikincisini yapmazlar.”diyerek temennimi dile getirmiştim ama olmadı.



Gazetecileri tutukladılar, hem de gazetecilikten tutukladılar. Onları polis arasında Silivri’ye doğru yola çıkarttıklarında aklıma Murat ile Silivri günlerimiz geldi.



Eve geldiğimde beş yıldır hatıra diye sakladığım fotoğrafımızı çıkarıp masanın üzerine koydum uzun uzun baktım.



Silivri’de görüşme salonundaydık, eşim, kızım o ve ben umutla birbirimize sarılmıştık. Gün geldi umudun zirvesini yaşadık gün geldi umutsuzluğun çukuruna düştük.



Ama birbirimizi hiç bırakmadık. Murat ben de seni ve tutuklanan diğer Cumhuriyet çalışanlarını orada yalnız bırakmayacağım. Görüşmeci listene adımı yaz kardeşim.