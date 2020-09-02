Nedim Şener: Yunanistan 'başı kesik tavuk' gibi çaresiz sağa sola savruluyor

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Ankara-Atina hattındaki Doğu Akdeniz gündemli gerilime ilişkin, "Yunanistan 'başı kesik tavuk' gibi çaresiz sağa sola savruluyor. O yüzden de 'başı kesik tavuk' gibi çaresiz sağa sola savruluyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Kiminle konuşsam, 'Yunanistan’la savaş çıkar mı?' diye soruyor. Yalnız bu soru sadece merak duygusu değil, özgüven de içeriyor. Tarihi zaferleri Türklere bu özgüveni veriyor. Yaşanan gelişmelerin, duygu yanında siyasi, askeri, stratejik, taktik ve teknik yönü var." yorumunu yaptı.

Şener, "Ben de bunu uzmanına sordum. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 'Mümkün değil, Yunanistan’ın Türkiye ile savaşacak ne askeri gücü, ne cesareti, ne planı ve hazırlığı var' dedi. Yunanistan, Türkiye’ye istediği noktaya çekmek için olmadık tuzaklar kurup sonuçsuz ittifaklardan medet umuyor. Çaresizliği ve acziyeti hem hukukdışılıktan hem de güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. O yüzden de 'başı kesik tavuk' gibi çaresiz sağa sola savruluyor." görüşünü savundu.

Şener yazısında şunları kaydetti:

“Başı nerede?” diye soracak olursanız, o da ulusal simgesi “horoz” olan Fransa’nın elinde. Arkasına Avrupa Birliği’ni alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege Denizi’ndeki hakkını aramaktan vazgeçeceğini, hukuksuzluklarına da göz yumacağını zannediyor. Dediğim gibi, bunu ancak “kafasız” biri düşünür.

Yunanistan’ın, Ege ve Akdeniz’de “başı kesik tavuk” gibi savruluşunu Türkiye’den yüzerek bile gidilebilecek yakınlıkta olan Meis Adası’na asker çıkarmasıyla ilgili yapılan açıklamalarda da görebiliyoruz.

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