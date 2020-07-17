Nedim Şener: Yazar Serdar Tuncer ve eski AKP milletvekili Said Yüce kim adına konuşuyor onu da bilsek...

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Marmara Üniversitesi İlahiyat Dekanı Ali Köse'nin FETÖ'ye yönelik uyarılarına "FETÖ’cü iması yapan ehl-i dünya" suçlaması yapan yazar Serdar Tuncer ve eski AKP Isparta Milletvekili Said Yüce'ye "Bundan neden rahatsız oluyorlar?" diye sordu. Şener, "Ali Köse ilahiyatçılar adına bilimsel çalışma için konuşuyor. Serdar Tuncer ile Said Yüce kim adına konuşuyor onu da bilsek... Sonra, bıyık şart mıdır?" yorumunu yaptı.

Şener, "Marmara İlahiyat Dekanı Ali Köse’nin açıklaması hakkında iki ilginç isimden tepki geldi. Birincisi, yazar Serdar Tuncer, şöyle bir tweet attı: 'FETÖ’cülere dense ki bin metin yazacaksın ve 15 Temmuz günü devlet televizyonunda bir ilahiyat hocası tarafından okunacak, bu kadarını hayal bile edemezlerdi. Ali Köse hoca bir hayalin de ötesini gerçekleştirmiş. Peki neden? Anlayan beri gelsin!' 26’ncı dönem AKP Isparta Milletvekili Said Yüce de ona cevaben, 'Bıyıksız ilahiyatçı mı olur? Ben bu yüze nasıl âlim diyebileyim? Seküler, laikçi, ehl-i dünya insanlara benzeyen tefsir, hadis, fıkıh, kelam vb hocası olur mu? Bunları vakit namazında hiç camide gören var mı? Sözünü dinleyip arkasından giden var mı mıdır? Sanmam, çıkmış konuşuyor." ifadesini kullandı.

Şener, "Ali Köse, devletin içinde FETÖ benzeri yapılar oluşmaması için uyarıyor ve ilahiyat camiası adına da açıklama yapıyor. Bir anda FETÖ’cü iması yapılıyor, ehl-i dünya diye suçlanıyor. Peki Serdar Tuncer ile Said Yüce bundan neden rahatsız oluyor? Ali Köse ilahiyatçılar adına bilimsel çalışma için konuşuyor. Serdar Tuncer ile Said Yüce kim adına konuşuyor onu da bilsek... Sonra, bıyık şart mıdır?" düşüncesini dile getirdi.

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