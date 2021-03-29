Nedim Şener: Yargı içinde ya bilgisizlikten, ya umursamazlıktan ya da kasıttan FETÖ ile mücadeleye zarar veren adımlar atılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İzmir'de FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 184 kişiden 136'sının tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilip 92'sinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Şener, "Şu bir gerçek ki, yargı içinde ya bilgisizlikten ya ilgisizlikten ya umursamazlıktan ya da kasıttan FETÖ ile mücadeleye böylesine zarar veren adımlar atılıyor." görüşünü savundu.

Şener yazısında, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıkları ile koordinasyon içinde 29 ilde görev yapan 2’si albay, 7’si binbaşı, 10’u yüzbaşı, 22’si teğmen, 95’i astsubay, 8’i uzman çavuş olmak üzere 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i 15 Temmuz sonrası ilişiği kesilen 38 askeri öğrenci olmak üzere 184 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ve Savcılık işlemlerinden sonra 136 kişi tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bunlardan 41’i tutuklandı ama 92’si ise serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma istemiyle sevk ettikleri içinde bu kadar büyük bir serbest bırakma dalgası görülmedi." düşüncesini dile getirdi.

Şener şu ifadeleri kullandı:

"Ankesörlü hat konusu FETÖ üyeliğine başlı başına delilken, FETÖ’cüleri serbest bırakan İzmir Sulh Ceza Hakimlikleri’nin verdikleri kararlar, devletin tüm kurumlarının mücadelesine büyük bir darbe oldu. Elbette, hukuk içinde bu yanlıştan da dönülecektir. Ama şu bir gerçek ki, yargı içinde ya bilgisizlikten ya ilgisizlikten ya umursamazlıktan ya da kasıttan FETÖ ile mücadeleye böylesine zarar veren adımlar atılıyor.

Bu kişiler ya 15 Temmuz’daki ihaneti bilmiyorlar ya da unuttular. Unuttularsa yine İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın konuyla ilgili yazısının girişindeki uyarıyı hatırlatayım; “Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bilinmektedir menfur darbe girişiminde kullanılmayan hücrelerin mevcudiyeti yönüyle FETÖ, devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumundadır”.