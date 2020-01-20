Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında canlı yayında ’çözüm süreci’ gerginliği | Yılman’dan AKP’lilere: Nedim Şener sadece bana değil, size de hakaret etti

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, cuma akşamı Habertürk TV'de Hülya Hökenek’in hazırlayıp sunduğu Enine Boyuna programında Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in önceki açıklamalarını çarpıtarak hakaret ettiğini yazdı. Yazısında AKP'lilere seslenen Yılman, "Şener sadece bana değil, size de hakaret etti" görüşünü savundu.

Yılman, “Programı izleyen herkes, Nedim’in o anlardaki sözlü şiddetinin fiziksel şiddete dönüşme endişesiyle ya bizzat arayarak ya da mesaj yoluyla beni teskin etmeye çalıştılar” ifadesini kullandı.

Yılman “Nedim’in desteğimi sağlıklı, makul argümanlarla çürütemeyeceğini anlayınca şehitlerimizin kanları üzerinden sloganvari ifadelerle şahsımı PKK terör örgütü destekçisi gibi göstermek için yaptığı şovu yine satın alacaktı o tayfa! O nedenle onları anlayışla karşılıyor ve pas geçiyorum. Benim takıldığım dolaşıma sokulan o kısa video üzerinden vaktinde kendisi de sürece destek olmuş birçok AK Parti taraftarının o ırkçılarla aynı hakaretamiz ifadelerle linç edilmeme ortaklık etme çabalarıydı. Önce söz konusu tartışmanın başından sonuna kadar olan kaydını dikkatlerinize sunuyorum. Özellikle de-kim oldukları mühim değil- ağır ithamlarda bulunan ve hakaretler eden AK Parti taraftarlarını bu videoyu izlemeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

Şahsımla ilgili yazdıklarından, yaptıkları haksızlıktan utanacaklar mı bilmiyorum ama haberleri olsun… O bölümü izlediklerinde görecekler ki; Nedim Şener Çözüm Süreci’ne verdiğim destekten dolayı sadece bendenize değil, bu süreci başlatan, içinde olan ve destek sunan herkese ama herkese “HEPİNİZ UTANMAZSINIZ!” diyerek hakaret ediyor!

Sadece hakaret etmiyor.

Aynı zamanda terör örgütünün daha önce döktüğü kanları, işlediği cinayetleri tümden yok sayıp, ülkenin verdiği şehitlerin tamamının da; “Açılım ya da Çözüm” süreci denilen dönemde yaşandığını söylüyor.

Yani Nedim, sırf kendi düşüncesini haklı kılmak için PKK terör örgütünün tarihsel geçmişini bile çarpıtıyor!

Zaten bana göre programın en can alıcı noktası da buydu zaten.

Nedim’in ifade biçimine göre PKK terörü sanki süreçle birlikte başlamış ve verilen şehitler de sadece süreç yaşanırken olmuştu.

Bu yazdıklarımda ne kadar haklı olduğumu izleyenler gördü.

Görmeyenler de, koyduğum videoyu izleyince göreceklerdir.

Şimdi gelelim diğer hususa…

Yani benim AK Parti tarafından 2005 yıllarında başlatıldığı an itibarı ile destek verdiğim ve sonuna kadar sahip çıktığım Çözüm Süreci meselesine…

Şunu söyleyeyim bir kere…

Ben bazıları gibi tribünlere oynamak, tribünlerden alkış almak için amigo türü gazetecilik yapan bir kimse değilim.

Çünkü basın tarihimiz, düşüncelerini, tezlerini sloganlar üzerinden ve gür sesle ifade ederek kısa vadede büyük takdir, beğeni, taraftar kazanan ancak uzun vadede ölümüne kadar kaybeden örnekler ile doludur.

Bu arada ama sürekli sesi gür çıkanların, bağıranların üstün gelip, hakikatleri bastırmak gibi bir marifeti olduğunu da...

Ancak o hakikatlerin eninde sonunda kafasını kaldırıp, galip geldiği bir realitenin olduğunu da biliyorum.

Kim ne derse desin... Gerçek olan şu ki; Çözüm ya da Açılım süreci çok iyi niyetli ve barışçıl bir girişimdi.

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