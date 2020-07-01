Nedim Şener: Uyuşturucu ticaretinden yakalanan Nejat Daş ve Çetin Gören'in Türkiye’de bazı suç dosyalarından FETÖ bağlantıları sayesinde işlem yapılmadığı belirlendi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu "Bataklık" operasyonunda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan Nejat Daş ve Çetin Gören'in Türkiye'deki bazı suç dosyalarından FETÖ bağlantıları sayesinde işlem yapılmadığını kaydetti.

Şener, "Hayır, FETÖ doğası gereği uyuşturucu ticareti yapmıyor. En azından doğrudan şu ana kadar bu işlere girdiği görülmedi. Yine de ihtiyatlı konuşmak gerek, ülkesine ihanet eden her kötülüğü yapar!Ancak FETÖ’nün uyuşturucu ticareti yapanlardan haracını aldığı biliniyor. Adına himmet mi denir bilmem ama FETÖ’nün uyuşturucu tacirlerinin sevkıyatlarına göz yumduğu, yakalanan baronların dosyalarının yargıda sümen altı edildiği, yargılananların beraat ettirilmesi karşılığında haracını aldığı adli kayıtlarda mevcut. Sözün özü: Para neredeyse, FETÖ oradadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "Çetin Gören’in en yakın adamlarından biri olan Halil Arslantaş, Gaziantep’te yakalandı. Arslantaş hakkında halen Gaziantep’te devam eden FETÖ üyeliği davası bulunuyor. Yalnız kendisi değil, eşi ve babasının da FETÖ elebaşının Bank Asya’ya para yatırılmasına yönelik çağrısından sonra milyonlarca lira para yatırdığı ve çağrı üzerine hesaplarında arttırıma gittikleri belirlendi. Hem kendisi, hem eşi hakkında FETÖ üyeliği davası devam ediyor. Arslantaş’ın FETÖ ile ilgili mali bağlantılarının ortaya çıkarılması için MASAK da devrede. Nejat Daş ve Çetin Gören hakkında kırmızı bültenle arama ve Avrupa ülkelerinde tutuklama kararları var. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle toplamda 26 yıl hapis cezası bulunmasına rağmen Türkiye’de bazı suç dosyalarından FETÖ bağlantıları sayesinde işlem yapılmadığı belirlendi. Açılmış olan davalardan ise aldıkları cezaların Yargıtay’da FETÖ’den ihraç edilen R.S. isimli bir savcının talebi üzerine bozulduğu ve mahkemenin de talebe uyarak beraat kararı verdiği belirlendi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın