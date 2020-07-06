Nedim Şener: Türkiye’ye firar eden Halil Aslantaş uyuşturucu parasını FETÖ’nün Bank Asya’sı üzerinden aklamış

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'Bataklık' operasyonunda yakalanan Halil Aslantaş'ın uyuşturucu parasını Bank Asya'da akladığını yazdı.

Şener, "Aslında uyuşturucu ticareti yönünden her türlü delil ve bilgi mevcut. Muamma olan bu şebeke yöneticilerinin Türkiye’de nasıl rahat hareket edebildiği konusu. Soruşturma buna birçok cevap verecek nitelikte. Sorunun cevabı Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısında. 2012’de Türkiye’ye firar eden Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısı o tarihte somutlaşıyor. Adli makamların tespitlerine göre, uyuşturucu parasını FETÖ’nün Bank Asya’sı üzerinden aklıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "Yapılan incelemede 50 milyon Euro para hareketi tespit edildi. Halil Aslantaş, Bank Asya’da yaptığı tüm işlemlerin dekontlarını bir bankadaki kiralık kasasında saklamış. Bank Asya işlemlerine ait dekontların tamamı, şifresini vermemek için direndiği o bankadaki kiralık kasada ele geçirildi. Tespitlere göre FETÖ elebaşı Gülen’in çağrısı üzerine kendisinin, eşinin ve vefat eden babasının da Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Aslantaş’ın ayrıca FETÖ’ye yakın şirketlerden BOYDAK grubu ve NAKSAN grubu ile para ilişkileri de tespit edildi. Resmi ifadesinde birçok soruda “susma hakkını” kullanan Çetin Gören’in, Emniyet’teki mülakatta Halil Aslantaş’tan o dönemde para istediğinde, “Para benim değil, cemaat yönetiyor” dediği bildirildi. Halil Aslantaş, çocuklarını da son ana kadar FETÖ’nün kolejlerinde okutmuş.

Aslantaş’ın kayıtlara göre vefat eden annesi ve babasından kalmış gibi görünse de üzerine kayıtlı 300 tapunun edinilme tarihi 2012 ve sonrası. Yani Halil Aslantaş’ın Hollanda’dan Türkiye’ye firar ettiği tarihten sonra. Kısacası, Halil Aslantaş, yurtdışından firar ederek getirdiği paralarla yüzlerce gayrimenkul edinmiş, malları annesi ve babasının üzerine yapmış, onlar ölünce de verasetle üzerine geçmiş.

Halil Aslantaş, ailesiyle Gaziantep’de yaşamasına rağmen 2012’den önce kentte Aslantaş’ı tanıyan yok. Bu tarihten önce mal varlığı olmayan Aslantaş, yüzlerce gayrimenkule ve milyonlarca liraya hükmeder hale gelmiş. Gözaltına alınanlardan birisi de Halil Aslantaş ile 100 milyon Euro civarında para alışverişinde bulunan ve mesleği turizmci görünen Mahmut Y. Yücel, ifadesinde Aslantaş ile ilişkisini itiraf etti.

Halil Aslantaş hakkında, 2017 yılında “FETÖ’nün uyuşturucu paralarını aklıyor” şeklinde ihbarda bulunulmuş. Aynı içerikte bir ihbar da 2018 yılında yapılmış. Ancak Halil Aslantaş, Gaziantep’de yaşamasına rağmen her nedense devlete Giresun’daki bir yeri adres olarak bildirdiği ve MERNİS’te adres bilgileri Giresun olduğu için hakkında yapılan iki ihbar da Giresun Savcılığı’na gönderilmiş. Burada hiçbir işlem yapılmamış ve dosya daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiş. Halil Aslantaş ve eşi hakkında Gaziantep Savcılığı’ndaki dosya halen açık bulunuyor. Bugüne kadar da ihbarlar konusunda ne bir belge toplanmış ne bir ifade alınmış.

Dediğim gibi uyuşturucu konusunda yaptıkları sabit. Bataklık operasyonu’nda ilginç boyut FETÖ ayağı. Bu konuda araştırmalar soruşturmanın çok ilginç şekilde derinleşmesini sağlayacak gibi görünüyor.

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