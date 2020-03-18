Nedim Şener: Türkiye’de toplumsal paniğin başlaması FETÖVİRÜS'ü de canlandırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sonrası Türkiye'de de panik havasının başladığını ve FETÖ'nün sosyal medya üzerinden panik havası yarattığını savundu.

Şener, "İşin aslı, her koşulda kaos yaratmak, var olan kaosu büyütmek gibi amaçları olan FETÖ’cülerin, insan sağlığı ile ilgili bu küresel salgını örgüt amaçları için kullanacağını düşünmüştüm ama 'Yapmazlar' diyordum. O nedenle yaptıklarında çok da şaşırtıcı olmadı. Soruları çalıp milyonlarca insanın hakkını yiyen, kumpas kuran, insan öldüren, darbeye girişen, vatanına ihanet edenlerden her kötülük beklenir zaten." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Birinci vakanın ortaya çıkmasıyla, FETÖ’cülerin ilk aklına gelen cezaevlerinde bulunan FETÖ’cüler oldu. Elbette Adalet Bakanlığı, cezaevlerindekilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü. Hatta hastalık bulaşmaması için dışarıdan ziyaretçilere de geçici yasak getirildi. Ancak FETÖ’cülerin aklına gelen, örgüt üyelerinin tahliye edilmesi oldu." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Ancak her olayda olduğu gibi bunda da çıkarmamız gereken dersler var. Birincisi, FETÖ’cüler her koşulda ve zamanda şeytani ruha sahiptir. Onlarla herhangi bir konuda anlaşmak mümkün değil, onlarla savaşmak gerekir. Elbette, koronavirüse karşı bir gün aşı bulunacak, hastalar da iyileşecek ama bünyesine FETÖVİRÜS girmiş bir kişinin tedavisi imkânsız.

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