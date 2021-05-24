Nedim Şener: Türkiye’de kalan FETÖ üyeleri, şimdi de çocuklarını örgüte teslim ediyor, üstüne de para veriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "gözaltına alınan, tutuklanan ve kaçamadığı için Türkiye’de kalan FETÖ üyelerinin çocuklarını örgüte teslim ettiğini ve üstüne de para verdiğini" öne sürdü. Şener, "FETÖ’cüler, yeniden yapılanma çerçevesinde ders adı altında her çocuk başına ailelerinden 1.700 TL aylık para alıyor" dedi.

Şener, paralarına akıbetine ilişkin de, "Bir kısmı hapistekilerin ailelerine ulaştırılıyor, bir kısmının ne yapıldığı ise savcılığın cuma günkü açıklamasında şu ifadelerle anlatıldı: 'Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü tespit edildi'" ifadelerini kullandı.

Şener, "FETÖ, öğretmenleri KHK ile ihraç edilmiş eğitimcilerden ya da kamu görevinden atılan diğer örgüt üyelerinden oluşturuyor. Öğrenci gruplarını da, daha önce hakkında işlem yapılanların ailelerin çocuklarından ya da bu çocuklar aracılığıyla ders çalışma bahanesiyle örgüte ısındırılan başka çocuklardan oluşturuyor. Çocuklar 4 ile 10’uncu sınıf aralığından seçiliyor ve lise sınavları ile üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Asıl amaç Milli Savunma Üniversitesi’ne ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırılacak yeni kadroları yetiştirmek" iddiasında bulundu.

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