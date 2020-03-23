Nedim Şener: Türkiye’de 10 çeşit 'Covidiot' var

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının başlamasının ardından İngilizce olarak "Covidiot" kelimesinin ortaya atıldığını yazdı.

Şener, “COVID-19' hastalığıyla 'aptal' anlamına gelen İngilizce 'idiot' kelimelerinin birleşiminden meydana getirilmiş. Kelime anlamı olarak Türkçe'ye 'kovidaptalı, kovidsalağı' şeklinde çevrilebilir. Birinci anlamı, inatla 'sosyal mesafe' protokolünü görmezden gelen ve böylece COVID-19’un daha çok yayılmasına sebep olan 'aptal' kişiler. İkinci anlamı ise gereksiz yere yiyecek stoklayarak COVID-19 korkusu yayan ve hayati malzemelerden başkalarını mahrum eden kişi." ifadesini kullandı.

Şener, Türkiye'de 10 çeşit 'Covidiot' olduğunu belirterek köşesinde bir liste yayımladı:

1) Uzmanların ve hekimlerin, Bilim Kurulu ve resmi makamların hastalığın yayılmaması için “Evde kalın” çağrısına uymayıp, zorunlu olmadığı halde gezmek, balık tutmak için sahilleri, sokakları dolduranlar. Polisin, zabıtanın “Sağlığınız için evinizde kalın” anonsunu duyup balık tutmaya ve yürüyüşe devam edenler.

2) Kendi sağlıkları için sokağa çıkması yasaklandığı halde sabahın erken saatlerinden itibaren dışarı çıkan 65 yaş üzerindeki kişiler.

3) “65 yaşındakilere yasak geldi, eve hapsedildiler” diye algı yaratmaya çalışanlar.

4) Dışarı çıkıp “Bana bir şey olmaz” diyerek ailesini, komşusunu, işyerindekileri, şehri ve ülkeyi tehlikeye atan herkes.

5) Koronavirüs ile mücadele için ilaç ve vitamin öneren yetkisiz ve ünlü kişiler.

6) Sosyal medyada Koronavirüs ile ilgili gerçek dışı bilgiler paylaşan, kimden geldiği belli olmayan ses dosyalarını WhatsApp gruplarında yayanlar. Yalan haber yapanlar ve yayanlar.

7) “Şu duayı 50 defa, 100 defa okuyun, Koronavirüs bulaşmaz” diyenler.

8) Koronavirüs ile mücadele için ağza burna fön makinesi tutmak gerektiği hakkındaki saçma sapan görüntüleri sosyal medyada yayınlayan ve paylaşanlar.

9) Koronavirüs ile mücadelede bilimsel yaklaşımı reddedip yalnız bazı yiyecek ve içecekleri öne çıkaranlar.

10) Koronavirüs ile ilgili rakamlar üzerinden panik havası yaratmaya çalışanlar.

Benim unuttuğum ama sizin aklınıza gelen “covidiot” yani kovidaptalları vardır. Etrafınıza bakın, onları göreceksiniz. Yaşadığımız sürecin ciddiyetini anlamayan sorumsuz kişilerin size ulaşmasını engelleyin, bırakın kendi aptallıkları içerisinde yaşasınlar.

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