Nedim Şener: Sığınmacılar için üçüncü yol; 'açık sınır politikası' uygulayarak hedef ülkelerine gitmelerine engel olmamak

Hürriyet yazarı Nedim Şener, son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacı tartışmasını değerlendirirken, Türkiye'nin "açık kapı" politikası uygulamasının da bir seçenek olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin sığınmacılar konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Şener, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İç savaş nedeniyle Ortadoğu’dan gelen göçmenleri topraklarına sokmamak için milyarlarca Euro para harcayan Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 5 milyon kişiye, 'Sarışın mavi gözlüler, Müslümanlar gibi değiller bize benziyorlar' diye ırk ve inanç ayrımcılığı yaparak kucak açtı.

Buna karşın göçmenlerin en az yüzde 30’u imkân olduğunda Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmek istediğini söylüyor. Türkiye 'açık sınır politikası' uygularsa bu oranın yüzde 50’nin altına düşmeyeceği kesin.

Gelinen nokta ve veriler Türkiye için, 'Türkiye’de kalsınlar' ya da 'Ülkelerine geri gönderelim' çıkmazı ve tartışmasının yanında üçüncü bir seçeneği gündeme getiriyor; o da 'açık sınır politikası' uygulayarak uluslararası sözleşmelere dayalı olarak iç savaştan kaçan insanların gitmek istedikleri hedef ülkeye gitmelerinin önünde engel olmamak. Yani sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir."