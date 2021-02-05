Nedim Şener: Serdar Atasoy'un atamasında rolü olan kurumlarda görev yapan kişilerin örgütle iltisakı olup olmadığının araştırılması gerekmez mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 2020'deki Yüksek Askeri Şûra'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanan ve FETÖ itirafçısı olan Serdar Atasoy'un atamasında rolü olan kurumlarda görev yapan kişilerin örgütle iltisakı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Şener, "TSK içinde FETÖ unsurlarının bulunması, terfi etmeleri ve sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na kadar yükselmelerinin yaratacağı ulusal güvenlik riskini tahmin etmeye hayal gücümüz bile yetmez. Ve maalesef bizim hayal edemediğimizi FETÖ gerçekleştiriyor. FETÖ ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bu olay herkese örnek olmalı. 'Bu adamı kim koruyor?' sorusunun cevabını mutlaka yetkililer bulmalı." görüşünü savundu .

Şener yazısında, "Ama bu soruya ben de bir ekleme yapayım: Kamuoyunun 'ankesörlü hat' diye bildiği 'sabit hat soruşturması' başlamasaydı ne olurdu, hiç düşündünüz mü? Çünkü Serdar Atasoy’u darbeden dört buçuk yıl sonra FETÖ ile ilişkisini itirafa götüren gelişme 'sabit hat' soruşturmasıdır." ifadesini kullandı.